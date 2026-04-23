【モデルプレス＝2026/04/23】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子（34）が2026年4月23日、自身のInstagramを更新。第3子の妊娠を報告した。【写真】34歳ママモデル、イケメン夫＆子ども2人と寄り添う姿◆くみっきー、第3子の妊娠報告くみっきーは「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と報告。続けて「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが