ドル買い戻し、中東情勢巡り神経質イランは海峡再開拒否原油95ドル イラン情勢を巡り神経質。 「イラン国内で爆発」との未確認報告にマーケットはドル買いで反応、ドル円は一時159.68円付近まで急騰した。アルゴリズム取引が買いを主導したとの指摘も聞かれる。その後「爆発は誤報」との報告を受けドルは反落した。 爆発報告はSNS上の未確認情報であり、大手通信社はあくまでも、噂や一部報告として報じている