米株価指数先物下落、イラン情勢巡り神経質 東京時間12:44現在 ダウ平均先物JUN 26月限49311.00（-357.00-0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7125.25（-46.00-0.64%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26896.25（-186.75-0.69%）