◆男子プロゴルフツアー前沢杯第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第１ラウンドが進行中。女子ツアー５勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１でホールアウト。日本の男子ツアーで女子が初めてアンダーパーをマークした。男子ツアーにおけるこれまでの女子選手の最小スコアはイーブンパーの７０で、パー７０で開催された昨年大会で菅沼菜