食卓のメインに！ボリュームたっぷりのごちそうサラダ メインのおかずになるごちそうサラダから副菜に便利なカラフルサラダなど、大人気のレシピをピックアップ。野菜不足を解消したい方必見のレシピをご紹介します。 家族も大満足！モリモリ食べられるお肉のサラダなら、タンパク質と野菜をしっかりとれます。 栄養豊富な副菜 定番の野菜の他、切り干し大根などの常備食材を活用しても、素敵なサラダが色々できます。 カラ