◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）が23日、相模原市内の所属ジムで5月2日に東京ドームで激突する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）戦へ向けた練習を公開。シャドーボクシング、