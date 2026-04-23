俳優の前田敦子（34）が『第1回 ベストバディアワード』を受賞し、23日に都内で行われた授賞式に参加した。【背面ショット】綺麗！美背中を披露した前田敦子前田は美しいデコルテラインと背中を大胆に見せる白のドレス姿で登場。幼少期から20年以上にわたり共に過ごしてきた“バディ（愛犬・愛猫）”たちとのエピソードを披露。「悲しくて泣いている時にそっと膝に乗り、手でトントンと励ましてくれた」という忘れられない思い