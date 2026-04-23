連絡してもなかなかつかない玲香さん…。悪気がないのかなんなのか…一体どういうつもりなんでしょうか。仕事・家事・育児・PTA、どれかひとつでも大変なのに、全部同時にこなさないとならない毎日はもう限界です！このまま丸投げが続いていくのか、それとも何か動きがあるのでしょうか…？>>【まんが】PTA役員トラブル(ウーマンエキサイト編集部)