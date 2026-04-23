【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２２日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はジャイアンツ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回５安打無失点と好投したが、勝ち負けはつかなかった。防御率は０・３８。打者としては４打数無安打に終わり、昨季からの連続試合出塁は「５３」でストップした。チームは０―３で敗れた。ピンチに動じず、スイーパーでシュミット斬り１５日の前回登板は指名打者を兼務せず、約５年ぶり