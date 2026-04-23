セブン-イレブン各店では、2026年4月23日から29日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。4月21日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ「1日分の野菜」の無料券も1つめの対象商品は、ロッテ「カジッテ」の「グレープ＆マスカット」「ストロベリー＆ピーチ」です。どちらか1個を購入すると、「しゃ