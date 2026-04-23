ｎｏｔｅは大幅反落している。きょう寄り前、同社の創業者である加藤貞顕ＣＥＯが決算発表日の翌営業日４月１５日に５５万株（発行済み株式総数の２．８４％）を売却したと発表した。加藤ＣＥＯによる株式保有割合は取引前の２９．１５％から２６．３１％に低下した。将来の東証プライム市場への移行を見据え、流通株式比率の向上を図ったという。 出所：MINKABU PRESS