「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で千葉銀行が「売り予想数上昇」２位となっている。 ２３日の東証プライム市場で千葉銀が６日続落。３月２５日に千葉銀と千葉興業銀行は、経営統合で最終合意したと発表。２７年４月に持ち株会社「ちばフィナンシャルグループ」を設立する見通しだ。地銀の業界再編が進むなか、千葉県や首都圏での基盤の強化を図る。ただ、２７～