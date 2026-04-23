日銀は２３日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．６４倍、「同３年超５年以下」が２．９７倍、「同５年超１０年以下」が３．６６倍、「同１０年超２５年以下」が３．８３倍となった。また、「物価連動債」の応札倍率は２．９４倍だった。 出所：MINKABU PRESS