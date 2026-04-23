午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７、値下がり銘柄数は１４１０、変わらずは２２銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、不動産のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、空運、サービス、保険、ガラス・土石、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS