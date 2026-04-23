開催：2026.4.23 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 8 - 3 [パドレス] MLBの試合が23日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 1回表、3番 ジャクソン・メリル 初球を打ってセンターへのタイムリ&#