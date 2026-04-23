プルコギ【画像を見る】アレンジもしやすいプルコギ！どういう料理なの？日本でもすっかりおなじみで人気の高い韓国料理のひとつ、プルコギ。甘辛い味付けはご飯との相性も抜群で、スタミナ満点なメニューとして親しまれています。しかし、「焼肉」と言われることもあれば「煮込み」のようにも見えたりと見た目も様々。その実態を詳しく知らない方もいるかもしれません。おいしいプルコギを味わうために、その定義や歴史、そしてご