開催：2026.4.23 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 0 [ドジャース] MLBの試合が23日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 7回裏、9番 パトリック・ベイリー 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホ&