株式会社セキドは、ドローン操縦体験イベント「DJI New Pilot Experience」を5月13日（水）に兵庫県姫路市で開催する。参加費は無料だが、事前の申し込みが必要。 最新の空撮用ドローンを実際に操縦できる体験型イベント。会場では、4月に発売したばかりの360°撮影に対応するドローン「Avata 360」をはじめ、DJIの最新ラインアップが展示される。経験豊富なインストラクターによるマンツーマン