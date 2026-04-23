システム ディは4月22日に、同社の提供するクラウド型チケット管理システム「Smart Hello チケット」が、東京スカイツリー（東京都墨田区、運営：東武タワースカイツリー）に導入されたことを発表した。東京スカイツリーにおける「Smart Hello チケット」の運用は、3月より段階的に開始され、4月から本格稼働している。●スマホだけでチケットの購入から入場まで可能に東京スカイツリーにおける「Smart Hello チケット」の導入