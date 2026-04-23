「デジタル化によって業務課題を解決しましょう」――。コンサルティング業界では、こうした提案が“常套句”になりつつある。しかし、クラウドをあまり使っていない企業や、業務プロセスがアナログな企業が、必ずしも間違っているとは言い切れない。それでもコンサルがデジタル化を急かすのはなぜか。裏にある意図を、独立系コンサルの現役経営者が忖度なく解説する。（森経営コンサルティング代表取締役森 泰一郎）「デジタル