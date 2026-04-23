石塚硝子 [東証Ｓ] が4月23日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.6％増の38.8億円に伸びたが、27年3月期は前期比17.6％減の32億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の72円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同期は3.4億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.3％→-0.1％に大幅悪化した。