十六フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が4月23日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の348億円→427億円(前の期は312億円)に22.7％上方修正し、増益率が11.4％増→36.7％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の179億円→258億円(前年同期は153億