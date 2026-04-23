23日13時現在の日経平均株価は前日比646.14円（-1.08％）安の5万8939.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は137、値下がりは1410、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は159.3円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ファナック が40.56円、リクルート が34.7円、京セラ が27.22円、ＴＤＫ が23.63円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平