中国の新エネルギー車ブランド、哪吒汽車（Neta）を巡り、親会社が3年間で183億元（約4270億円）に上る純損失を計上していたことが報じられた。これは、企業誘致に向けた地方政府の不合理な競争を取り上げた中国国営中央テレビ（CCTV）の21日の番組内で伝えられたものだ。地方政府にとって企業誘致は一貫して経済発展のカギを握る手段であり、それは中国経済が急成長する上で重要な役割を果たしてきた。だが、誘致競争