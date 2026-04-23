中国地質調査局は4月22日、中国が発見し、申請した月の新鉱物「セリウム・マグネシウム嫦娥石」が国際鉱物学連合（IMA）の新鉱物命名分類委員会の審査で正式に承認されたことを明らかにしました。これは人類が発見した11種類目の月の新鉱物で、米国とドイツの研究チームに続き、月の隕石（いんせき）中から発見された3種類目の新鉱物でもあります。中国が発見した月の新鉱物はこれで4種類となり、中国は米国と並んで最も多くの月の