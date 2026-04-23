日本テレビのドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’26』で今年2月に放送された「ヴィタリーの伝言〜ウクライナ侵攻4年間の記録〜」が、優れた国際報道に贈られる「ボーン・上田記念国際記者賞」2025年度特別賞の受賞を受け、26日(25:25〜 ※関東ローカル)に拡大版として再放送される。故郷が戦場となり、家族を連れて逃げた日々、そして自らにも届いた招集令状。戦争の長期化が一人の男性と家族から何を奪ったのかを、生々しい