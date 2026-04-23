◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）歴史に名を刻む「快挙弾」だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。見逃し三振、左飛、中前打に続く第4打席で5戦連続となる特大中越え2ランの10号を放った。試合前にアストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）がリーグトップの11号を放って2本差をつ