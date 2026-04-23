女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日、第20話が放送される。環（宮島るか）を無事に取り戻したりん（見上）は、久しぶりに虎太郎（小林虎之介）一家や、中村（小林隆）と楽しい夜を過ごした後東京へ帰ってきた。改めてりんは美津（水野美紀）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝えるが、美津は、一ノ瀬家の娘