「たけし軍団」でタレントの井手らっきょが、23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。自身が創設した野球塾のOBにメジャーリーガーがいることを明かした。【写真】「こんなんズルいやろ」ファン爆笑、村上宗隆の証明写真この日井手は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオ出演した。これまでの経歴を振り返る中、自身の故郷である熊本で設立した野球塾「プロフェ