ミャンマーを拠点にした特殊詐欺事件で、逮捕されたリクルーターの男が「かけ子」1人あたり100万円～300万円の報酬を得ていたことがわかりました。 【写真を見る】ミャンマー拠点の特殊詐欺 ｢かけ子｣1人あたり100～300万円で紹介か リクルーターの指示役とみられる25歳男を送検 きょう送検された、神戸市の自称・作業員 吉田一紗容疑者（25）は、2024年にミャンマーを拠