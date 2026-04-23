テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。ゲストの行動に驚く場面があった。録音放送だったこの日のゲストはお笑いコンビ「さまぁ〜ず」。旧コンビ名「バカルディ」時代からのコンビの歴史を振り返るなど、トークに花を咲かせた。CM明け、佐久間氏は「あの〜、ちょっと俺笑っちゃったんすけど。 え、このキャリアでも