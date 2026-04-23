俳優の前田敦子（34）が『第1回 ベストバディアワード』を受賞し、23日に都内で行われた授賞式に参加した。【背面ショット】綺麗！美背中を披露した前田敦子前田は、美しいデコルテラインと背中を大胆に見せる白のドレス姿で登場。幼少期から20年以上にわたり共に過ごしてきた“バディ（愛犬・愛猫）”たちとのエピソードを披露。「悲しくて泣いている時にそっと膝に乗り、手でトントンと励ましてくれた」という忘れられない思