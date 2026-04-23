（CNN）イランは21日夜、首都テヘランの革命広場で開催された親政権の集会に弾道ミサイルとされる兵器を持ち出した。イラン国営メディアが報じた。国営イラン放送（IRIB）の映像には、2週間の停戦の失効期限が迫る中、テヘラン中心部の革命広場に大勢の人が集まる様子が映っている。トランプ米大統領は21日夜、停戦を延長すると表明した。映像では、中距離弾道ミサイル「ホラムシャフル4」だとイランが主張する兵器のそばで、人々