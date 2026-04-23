◆サンフランシスコ・ジャイアンツ3ー0ロサンゼルス・ドジャース22日（日本時間23日午前10時45分試合開始、オラクルパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。投げては6回無失点と好投したが、4打数ノーヒットに終わり、連続試合出塁は「53」でストップした。大谷は前日のジャイアンツ戦で53試合連続出塁を果たし、秋信守