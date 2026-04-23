お笑いタレントの大平サブロー（70）が23日、大阪市内で和菓子メーカー青木正風庵の「みるく饅頭月化粧」新CM発表会に出席した。1・5秒に1個売れるなど、大阪土産としてもおなじみの月化粧。これまで、13年間CMキャラクターを務めてきたサブローに加え、新たに“妹分”としてハイヒールモモコ（62）が起用された。同CMは関西では幅広くお茶の間に流されており、お笑いコンビ、ロザン菅広文らを筆頭に若手もそのポジションを虎視