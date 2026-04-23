NTTe-Sportsは4月18日、千葉県千葉市の通信制高校サポート校「NTTe-Sports高等学院」において、第2期生の入学式を開催しました。式典では列席した保護者が見守るなか32名の入学が認められ、学院長や来賓からお祝いの言葉が贈られました。ここではその様子をお伝えします。NTTe-Sports高等学院第2期生入学式の様子第2期生32名が入学式に臨むNTTe-Sportsは、NTT東日本グループが2020年に設立したeスポーツ事業を専門に行う会社。NTT