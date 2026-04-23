「毎年、健康診断を受けているから大丈夫」そう思っている人ほど危ないかもしれません。実は腎臓は、機能の大半を失うまで異常が出ない臓器。“異常なし”のまま進行し、気づいたときには透析寸前――そんなケースが後を絶ちません。20万人を診てきた専門医は、こう断言します。「今の健康常識だけでは、腎臓病は防げない」では、何が決定的に足りないのか。20万人を診た糖尿病・慢性腎臓病の世界的名医でAGE牧田クリニック牧田善