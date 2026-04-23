○ ジャイアンツ 3 − 0 ドジャース ●＜現地時間4月22日オラクル・パーク＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」でフル出場。6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが今季3勝目とはならなかった。打席では4打席連続凡退。昨季から続いていた連続試合出塁記録は球団歴代2位タイの「53」で止まった。投打の二刀流出場は今季3度目。マウンドでは初回、二