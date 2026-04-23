【(Wii 用)HDMI コンバーター＜ブラック＞】 6月上旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：1,815円） コロンバスサークルは、「(Wii 用)HDMI コンバーター＜ブラック＞」を6月上旬に発売する。価格はオープン（参考価格：1,815円）。 本製品は、「Wii」本体のAVマルチ出力端子からの映像出力を「HDMI」に変換し、HDMI端子を搭載した