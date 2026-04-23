巨人―中日戦見事な投球に称賛が集まった。プロ野球の巨人―中日戦が22日、群馬県の上毛新聞敷島公園球場で行われ、同県出身で「ぐんま大使」のタレント・井森美幸が始球式の大役を務めた。ファンからは「いつまでも変わらず美しいね」「57歳ってマジかよ」といった声があがっている。大の巨人ファンという井森は、背番号「315（最高）」の巨人のユニホームにオレンジのロングパンツ姿でマウンドに上がった。一礼してからダイ