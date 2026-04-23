敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては、6回5安打無失点、7奪三振の快投でマウンドを降りた。ナ・リーグの規定投球回数に達し、防御率は0.38となった。ただ7回、ドジャースはリリーフしたドレイヤーが3ランを被弾し、先制を許した。大谷は初回、2死一、二塁のピンチでシュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、リズ