昨今は虐待が社会問題となっていますが、筆者の友人・H奈も幼い頃から両親や祖父母に虐げられる生活を送ってきました。それが当たり前だと思っていたH奈。しかし、あることをきっかけに前に進むことができたそうです。 虐待 私には兄と弟がいます。私は幼い頃から兄や弟と区別され続け「女はいらない」「あんたはいなくてもいい」など、実の両親や祖父母から虐待を受けて育ちました。 部屋は与えてもらえず、洋服や学用品