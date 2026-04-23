記事ポイントアジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ vol.63」が2026年5月23日、24日に東京ビッグサイト西&南ホール全館で開催6,500ブース以上、総勢1万人以上のアーティストが参加し、2日間で約14万人の来場を見込む大規模イベントです前売り1日券は800円、両日券は1,500円で、小学生以下は無料。ワンコインランウェイは500円で参加できますアジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ vol.63」が、2026年5月23