ゴールデンボンバーの喜矢武豊が主演する「日本統一」シリーズスピンオフ映画『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の公開日が、6月12日に決定。併せて、本予告、ポスタービジュアル、ゲストキャスト、追加スチール、エンディングテーマが一挙解禁された。【動画】テル（喜矢武豊）が洗脳される!?劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』日本統一〜』本予告シリーズ累計100作を超える人気コンテンツ「日本統一」シリーズ。本作はシリー