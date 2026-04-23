記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「第6回 全肉祭 in 岡山」が2026年5月2日から5月6日まで岡山ドーム前イベント広場で開催約50店舗が出店し、総メニュー数200アイテム以上のグルメに加え、無料体験ブースやワイン試飲コーナーも登場大型エアー遊具や縁日コーナー、観覧無料のライブステージ、ファイヤーパフォーマンスなど家族で楽しめる企画も充実西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」が、岡山県岡山市で開催され