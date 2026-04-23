◆米大リーグダイヤモンドバックス―ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場。日本人選手のレギュラーシーズンでは２０２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号なるかと期待が込められているが、５回までの３打席は見逃し三振、左飛、