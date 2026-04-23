２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・午後８時）に出演。フィギュアスケーターの過酷な食事事情を明かした。この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」をテーマに放送。「９歳から栄養を意識していた」という高橋さん。「それこそ食事するのもすべて栄養素のた