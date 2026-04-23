記事ポイント「大腸劣化」対策委員会が、ビフィズス菌入りヨーグルトに着目した新コラムを公開監修はイシハラクリニック副院長の石原新菜先生、脂肪燃焼に関わる研究内容を紹介無理な食事制限ではなく、毎日の食生活で続けやすい習慣として提案薄着の季節を前に、体型維持を意識する人に向けた新しいコラムが公開されます。「大腸劣化」対策委員会が2026年4月23日に公開したのは、無理な食事制限ではなく、身近な食品を取り入れる