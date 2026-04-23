■MLBジャイアンツードジャース（日本時間23日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・投手兼DH”で出場。投げては今季4度目の登板で、6回91球を投げ、被安打5、奪三振7、四死球0、失点0の好投をした。規定投球回到達となり、防御率は0.38でリーグトップに躍り出た。しかし試合は投手戦となり0ー0のまま大谷は6回で降板。勝ち負けつかず3勝目はお預けとなった。立ち上がりは先頭のW.アダメス