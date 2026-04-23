中東情勢の影響により、医療物資の供給不安を訴える医療機関は、およそ5000機関にのぼっています。石油を原料とする医療物資の安定供給が課題となるなか、政府は23日、今月20日時点で4970の医療機関から医療物資の供給不安に関する相談が寄せられたと明らかにしました。1週間前（今月13日）の相談数に比べて、およそ2倍に増えています。多くは医療用手袋に関する相談で、これまで約2200の医療機関から供給不安の声があがったという